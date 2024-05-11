«القاهرة الإخبارية»: مستوطنون يشعلون النار في محيط مقر الأونروا بالقدس

قالت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس الشرقية، إنّ مستوطنين أشعلوا النيران في محيط مجمع الأمم المتحدة «الأونروا» بالقدس، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها المستوطنون اعتداءات على مقر الأونروا في حي الشيخ جراح، موضحة أنّ المقر الرئيسي والرسمي لتمثيل الأونروا في الضفة الغربية.

إغلاق مكتب الأونروا

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنّ هذا المكتب أُغلق بعد إضرام النيران فيه، مما أحدث بعض الأضرار والحرائق، موضحة أنه في البداية، اعتصم المستوطنون أمام مقر الأونروا، مطالبين بإغلاق هذا المكان لأنه يضم إرهابين ويدعمهم، لافتة إلى أنّ هذا يتوافق مع الاتهام الإسرائيلي بأن هناك بعض العاملين في الأونروا بقطاع غزة شاركوا في أحداث 7 أكتوبر 2023.