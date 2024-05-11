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محافظ شمال سيناء: نعمل على إيصال المساعدات لأهالي غزة برًا وبحرًا وجوًا

كتب:

حسين إبراهيم
03:49 م | السبت 11 مايو 2024
محافظ شمال سيناء يستقبل وزيرة خارجية سلوفيينيا

محافظ شمال سيناء يستقبل وزيرة خارجية سلوفيينيا

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، تانيا فايون، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية فيسلوفينيا، في مطار العريش الدولي خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء.

الجهود المصرية في إيصال المساعدات الإنسانية

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن المحافظة تستقبل المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات، وهي على متن الشاحنات بالطريق البري، وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلى متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

أضاف المحافظ، أنه يجري تخزين المساعدات التي تصل إلى شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وإدخالها تباعًا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» طبقا للاحتياجات الملحة في القطاع.

تكدس شاحنات المساعدات في العريش والشيخ زويد

لفت المحافظ إلى تكدس شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح بسبب قيام إسرائيل بإغلاق معبري رفح البري وكرم أبو سالم التجاري، منذ اجتياح رفح الفلسطينية.أعلن المحافظ عن قيام المحافظة باستقبال الفلسطينيين العالقين والجرحي والمرضى ومرافقيهم وتوفير الإقامة والإعاشة بالمجان لهم، وتوفير فرق للدعم النفسي لهم خاصة الأطفال.

ومن جانبها، ثمنت تانيا فايون، الجهود المصرية المبذولة في استقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والعمل مع مختلف الأطراف لاحتواء الموقف في قطاع غزة.

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