أسامة عبد الحي: 2000 طبيب مصري سجلوا أسماءهم للمشاركة في علاج أهالي غزة

بدأ منذ قليل احتفالية نقابة الأطباء بيوم الطبيب السادس والأربعون، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الحالي.

تاريخ افتتاح أول مدرسة للطب

وقال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن النقابة تحتفل اليوم، بيوم الطبيب، كل عام تزامنا مع افتتاح أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس 1827م.

ووجه التحية لكل الأطباء الذين دائما ما يقومون بجهود كبيرة لخدمة المرضى، مطالبا بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، ومنع الإعتداء على الأطباء، موجها الشكر للدولة المصرية على دورها في دعم الأطباء ومحاولة تحسين المنظومة الصحية ورعاية مقدمي الخدمة الطبيبة.

تحية للدولة المصرية

وأعرب الدكتور أسامة عبد الحي عن تحيته لدور مصر البطولي في القضية الفلسطينية، وأكثر من 2000 طبيب سجلوا أسمائهم للمشاركة في معالجة الأخوة الفلسطينين في غزة، مضيفا: «نحيي الدولة المصرية بدورها الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومنع تهجير الفلسطينين».