رئيس جامعة العريش: نقدم برامج دراسية تتماشى مع طبيعة المجتمع السيناوي

كشف الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن أن أبرز ما يميز الجامعة من برامج دراسية تتماشى مع طبيعة مجتمع أهل سيناء، يتمثل في تنوع التخصصات مثل العلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعية والتكنولوجيا والهندسة والطب البيطري والزراعة.

تقديم تخصصات تناسب احتياجات المنطقة

وأكد «الدمرداش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تخصصات تناسب احتياجات المنطقة ومجتمع أهل سيناء تتمثل في اهتمام الجامعة بتقديم تخصصات تناسب احتياجات المنطقة ومجتمع أهل سيناء مثل تخصصات في مجال السياحة والآثار والزراعة الصحراوية والصيد البحري وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتركز الجامعة على تقديم برامج دراسية عملية تتضمن تدريبات ميدانية وفرص عمل للطلاب، ما يساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة للعمل في مختلف المجالات.

ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل

وأشار إلى أن هناك تعاونا مع المؤسسات المحلية في شمال سيناء، ما يساعدها على ربط برامجها الدراسية باحتياجات سوق العمل في المنطقة، وتهتم الجامعة بالحفاظ على الهوية الثقافية لمجتمع أهل سيناء من خلال تقديم برامج دراسية وبحثية تعني بالتراث والتاريخ والثقافة في المنطقة.

وأوضح أن الجامعة تسعى أيضا إلى تطوير البحث العلمي في مختلف المجالات؛ بما في ذلك مجالات ذات صلة باحتياجات المنطقة ومجتمع أهل سيناء.

ولفت إلى أن الجامعة تشارك في خدمة المجتمع من خلال تقديم برامج ومبادرات تهدف إلى تنمية المجتمع المحلي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.