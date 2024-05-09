محافظ شمال سيناء يدشن كارت الفلاح إلكترونيا.. يقضي على الحيازات الوهمية

أطلق اللواء دكتور، محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، منظومة كارت الفلاح بالمحافظة، وتسجيل أول استمارة إلكترونية لكارت الفلاح.جاء هذا في حضور الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إيهاب فرج مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات بوزارة الزراعة، والمهندس جمال الدع مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء.

القضاء على الحيازات الوهمية

وأشار المحافظ في بيان، إلى تسجيل استمارات كارت الفلاح وميكنة وتدريب الجمعيات الزراعية والإدارات الزراعية ومديرية الزراعة بشمال سيناء، مؤكدًا أن كارت الفلاح يساهم في القضاء على الحيازات الوهمية، ويعمل على وجود قاعدة معلومات دقيقة عن الفلاح لدى وزارة الزراعة.

ولفت المحافظ إلى أن قطاع الزراعة يشهد طفرة تنموية كبيرة في محافظة شمال سيناء بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا بسرعة صرف الأسمدة ووصولها للمزارعين في مختلف مراكز المحافظة.

تدريب المهندسين الزراعين على استخدام الكارت

من جانبه، قال المهندس جمال الدع مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء، إنه جرى تدريب المهندسين بمديرية الزراعة ومديري الجمعيات والإدارات الزراعية ومسئولي كارت الفلاح على استخدام تفعيل منظومة كارت الفلاح بمقر مديرية الزراعة بالعريش.

وأضاف مدير الزراعة، أن كارت الفلاح يستخدمه المزارعون للحصول على الأسمدة المدعمة من الدولة، ويوجد على كارت الفلاح البيانات المطلوبة من المساحة المنزرعة وتحديد كمية الأسمدة المتاحة، ويستخدم أيضا في استقبال الدعم المقدم من الدولة وحصيلة توريد القمح أو غيره من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى.