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مدبولي: نستهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر

كتب:

منار مجدي
02:47 م | السبت 11 مايو 2024
مدبولي

مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنتج الأهم الذي تعمل عليه الدولة خلال الفترة القادمة هو مصانع السيارات، موضحا أن الدولة تعمل عليه من خلال المجلس الأعلى للسيارات.

وأشار «مدبولي»، خلال جولة تفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، والذي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»، إلى صدور قانون حوافز السيارات، كما تم إنشاء الكثير من الاتفاقيات مع الشركات العالمية، بهدف بدء تصنيع منتجات داخل مصر بنفس النموذج الناجحة في بعض الدول الأفريقية.

ومن المتوقع أن تبدأ أول الخطوط في إنتاج السيارات عام 2025، موضحا أن مصر كانت فاتورتها السابقة في استيراد السيارات أكثر من 4 مليارات دولار سنويا.

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بقلم منار مجدي