«مدبولي»: الرئيس السيسي يؤكد دائما ضرورة تعميق المنتج المحلي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ أيام قليلة كان يشرف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العاشر من رمضان، وافتتاح واحد من أكبر المصانع التي جرى تشييدها، بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال، منوهًا إلى أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا بضرورة التركيز على الصناعة وتعميق المنتج المحلي، وإدخال أكبر حجم من المنتجات لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار «مدبولي»، خلال جولة تفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان المُذاعة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه تفقد اليوم، 3 مصانع في مدينة العاشر من رمضان، وبدأ جولته بمصنع كبير وهو متخصص في إنتاج الأجهزة الصحية، وهو مصنع على أعلى مستوى عالمي ويصنع لكل الشركات العالمية، وينتج لكل الأسماء الكبرى ويصدر للعديد من الدول، والهدف منه التصدير لأوروبا، وبعدها يبدأ التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أنه جرى التطرق لمدى جودة العمل في هذا المصنع وما يقدمه من التصميمات العالمية، التي تفوق التصميمات في الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن هذا المصنع قلعة صناعية كبرى تضم أكثر من 2000 عامل وبه أكثر من 100 مهندس: «الشركات العالمية بتيجي للمصنع وبتطلب منه تصميمات معينة ويتم إنتاجها وتصديرها لكل المنتجعات في أوروبا وأمريكا».

ونوه إلى أنّ هذا المصنع لم يكن موجودا منذ عامين، لكن مع الفكر الموجود وتشجيع الصناعة تم بناؤه ليغطي السوق المحلية والجزء الأكبر من الإنتاج يصدر للخارج، مشددًا على أنّ المكون المحلي بهذا المصنع يتخطى الـ75% من الإنتاج وهو ما يزيد من القيمة المضافة.