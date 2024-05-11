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سعر الثوم اليوم السبت 11-5-2024 في الأسواق

كتب:

أميرة سعد
02:59 م | السبت 11 مايو 2024
أسعار الثوم في الأسواق

أسعار الثوم في الأسواق

أكد حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، على تدني تدريجي في أسعار السلع، بما في ذلك الخضروات والفاكهة، في الأسواق المحلية، ومن بينها أسعار الثوم.

أسعار الثوم اليوم بالأسواق

في وقت سابق، حث رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، على الترشيد والتخزين الكامل للثوم قبل انتهاء موسمه، وهو ما يبرز أهمية التعامل الحكيم مع هذه السلع الزراعية. وأكد أن تلك الاستراتيجية تساهم في التحكم في العرض والطلب، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير الفرص للمستهلكين، حيث تراوح سعر الثوم ما بين 35 و55 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعود جزئيا لانقضاء موسمه وزيادة العرض منه.

تشجيع عمليات التخزين الاحتياطي للمواد الغذائية الأساسية

قال «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا التحول في الأسعار يشكل فرصة للمستهلكين للاستفادة من العروض المتاحة، وفي الوقت نفسه يساهم في تشجيع عمليات التخزين الاحتياطي للمواد الغذائية الأساسية. وفي ظل هذا السياق، ينبغي للمستهلكين الاستفادة من هذه الفترة المنخفضة في الأسعار لشراء وتخزين الثوم بكميات كافية للاحتياجات المستقبلية، مما يضمن توفرهم لهذه السلعة الهامة في الفترات التي قد تشهد فيها ارتفاعًا في الأسعار.

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بقلم أميرة سعد