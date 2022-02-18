أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الجمعة 18-2-2022.. الثوم بـ30 جنيها

يساعد تناول الخضروات على خسارة الوزن، حيث أن اتباع نظام غني بالخضروات يحمي الجسم من زيادة الوزن، ويقي من الإصابة بأمراض القلب والشرايين حيث أنها تحتوي على فيتامينات عديدة مفيدة للجسم.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات في الأسواق، تستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في الأسواق وفق جولة صباحية بالأسواق اليوم الجمعة 18 فبراير.

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو الخيار 12 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 8 و13 جنيهًا، والفلفل الألوان بين 18 و25 جنيها في الأسواق، واختلفت أسعار الفلفل الرومي البلدي حيث تراوح سعر الكيلو بين 8 و15 جنيها.

سعر كيلو الطماطم بالأسواق

وسجّل كيلو الطماطم سعر 8 و10 جنيهات، في الأسواق اليوم الجمعة الموافق 18 فبراير الحالي، فيما تراوح سعر كيلو البطاطس بين 7 و9 جنيهات، وكيلو الجزر بين 3 و7 جنيهات، والبسلة من 6 إلى 8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو القلقاس بين 5 و10 جنيهات.

كما سجل سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي 10و15 جنيها، وسجلت الملوخية سعرا يتراوح بين 10 و13 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الفاصوليا 15 و29 جنيها، وعلى الجانب الآخر تراوح سعر كيلو البصل بين 2 و5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الثوم 30 جنيها.

سعر البطاطا في الأسواق

ويهتم عدد كبير من المواطنين بشراء البطاطا في الشتاء حيث سجل سعر الكيلو في الأسواق 3 و7 جنيهات، اليوم الجمعة الموافق 18 فبراير الحالي.