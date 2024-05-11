رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الوفد»: إلغاء قرارات تعين مساعدي رئيس الحزب بشكل فوري

كتب:

أحمد الشرقاوي
04:37 م | السبت 11 مايو 2024
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

قرر رئيس حزب الوفد، الدكتور عبدالسند يمامة، اليوم الأحد، إلغاء جميع القرارات المتعلقة بتعيين مساعدي رئيس الحزب، يأتي هذا القرار في إطار التحولات الجديدة التي يشهدها الحزب، وتهدف إلى تنظيم الهيكل التنظيمي للحزب بشكل أفضل.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد في بيان له، أن هذا القرار سيبدأ تنفيذه بشكل فوري، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة في هذا الصدد.

 

اقرأ المزيد:

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد في رفح الفلسطينية

«الوفد» يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

الوفد الأمني المصري يحذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني

«برلمانية الوفد»: اجتياح رفح الفلسطينية له تداعيات سلبية على المنطقة والعالم

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري يؤكد تلقيه ردود إيجابية من الطرفين

«القاهرة الإخبارية»: الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد في غزة
بقلم أحمد الشرقاوي