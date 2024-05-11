«الوفد»: إلغاء قرارات تعين مساعدي رئيس الحزب بشكل فوري

قرر رئيس حزب الوفد، الدكتور عبدالسند يمامة، اليوم الأحد، إلغاء جميع القرارات المتعلقة بتعيين مساعدي رئيس الحزب، يأتي هذا القرار في إطار التحولات الجديدة التي يشهدها الحزب، وتهدف إلى تنظيم الهيكل التنظيمي للحزب بشكل أفضل.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد في بيان له، أن هذا القرار سيبدأ تنفيذه بشكل فوري، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة في هذا الصدد.