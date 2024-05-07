مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد في رفح الفلسطينية

أكد مصدر رفيع المستوى، أن الوفود القطرية والأمريكية تواصل مباحثاتها مع الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار المصدر، إلى أن الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد تجنبا للعواقب السلبية المنتظرة جراء استمرار التصعيد في رفح الفلسطينية، منوهًا إلى استمرار الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة.

وأضاف أن مصر حذرت من التداعيات السلبية لوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.