صحيفة إسرائيلية تكشف عن مكان يحيى السنوار: غير موجود في رفح الفلسطينية

كشف مسؤولون إسرائيليون عن مكان يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة، مؤكدين أنه لا يختبئ في رفح، وذلك وفقًا لما نقلته «سكاي نيوز» عن صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

موجود في أنفاق حول خان يونس وليس في رفح

وذكرت المصادر من دولة الاحتلال، أن المعلومات الأخيرة بشأن مكان وجود السنوار، تشير إلى أنه موجود في أنفاق حول خان يونس وليس في رفح، لم يكشفوا عن موقعه تحديدًا لكنهما استشهدا بتقييمات استخباراتية حديثة وضعت زعيم المقاومة في القطاع داخل أنفاق بمنطقة خان يونس، على بعد حوالي 8 كيلومترات شمالي مدينة رفح، بينما أكد مسئول آخر أن السنوار لا يزال في غزة.

وتستمر قوات الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني من 2019 يوم على التوالي تسببت في استشهاد 34971 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال، بينما أصيب 78641 فلسطينيا منذ بدء العدوان، في حصيلة غير نهائية في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.