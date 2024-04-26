مسؤول أمريكي: يحيى السنوار يمتلك مفاتيح وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرى

مع استمرار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن زعيم إحدى الفصائل الفلسطينية في غزة يحيى السنوار، هو الشخص الوحيد الذي يٌمكنه تغيير المحادثات وإتمام صفقة التبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ووقف إطلاق النار بحسب ما نقلته صحيفة «هآرتس» العبرية.

وزعم المسؤول أن تفاصيل المٌفاوضات والاتفاق المطروح حاليًا يٌلبي مطالب الفصائل الفلسطينية، لكن القرار فقط في يد يحيى السنوار، مٌشيرًا إلى أن نهج إسرائيل في المفاوضات تغير خلال الأيام الماضية.

يحيى السنوار حديث المتظاهرين

وكان يحيى السنوار، حديث العديد من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ يومين، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية المحتجزين منذ بداية الحرب في السبت السابع من أكتوبر 2023.

أنباء عن خروج يحيى السنوار إلى شوارع غزة

وتحدث المتظاهرين عن الأخبار التي انتشرت حول خروج يحيى السنوار إلى شوارع قطاع غزة ولقاء عناصر الفصائل الفلسطينية، بحسب مصادر استخباراتية إسرائيلية.

كما أظهرت بعض مقاطع الفيديو احتجاجات عائلات الأسرة الإسرائيليين أمام منزل «نتنياهو» في شارع غزة بالقدس المحتلة، وحملوا لافتات وسط الهتافات والغضب الكبير.