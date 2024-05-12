أيهما أفضل في حفظ الحقوق الشيك أم إيصال الأمانة؟.. محامٍ يجيب

تمتلئ محاكم الجنح بقضايا إيصالات الأمانة أو الشيكات، ولكن أيها أفضل في التعاملات المالية لضمان أحقية صاحب المال في الحصول على حقه، وللإجابة على التساؤل تواصلت «الوطن» مع محمد ميزار المحامي بالنقض.

إيصال الأمانة

وقال محمد ميزار المحامي، إنّ إيصال الأمانة ورقة عرفية بين 3 أطراف الدائن والمدين والمستفيد، والدائن هو من يُسلم الاموال للمدين بغرض توصيلها لطرف ثالث وهو المستفيد من المبلغ، مشيرا إلى أنّ مشكلات إيصال الأمانة متعددة ويمكن الطعن عليه، وهو ليس وسيلة فعالة نظرا لكثرة المطاعن فيه، وأبرزها انتفاء ركن التسليم وهو أساس إيصال الأمانة.

الشيك البنكي أفضل في التعاملات المالية

وأضاف ميزار للوطن، أنّ الشيك البنكي أقوي من الإيصال نظرا لما يتمتع به من العديد من أنواع الحماية القانونية فالشيك البنكي يتضمن أمر مباشر بدفع مبلغ معين لصالح المستفيد منه، إضافة إلى أنّ صرف المبلغ من مكان معلوم وهو البنك المسحوب عليه، فبالتالي الشيك البنكي غالبا ما يكون ضمانا لمبلغ مالي، وليس قسطا كما هو متعارف عليه في إيصال الأمانة.