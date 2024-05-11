«المصري للتأمين»: عقد ندوات لتنمية مهارات العاملين أبرزها التواصل مع الزملاء

عقد الاتحاد المصري للتأمين، ندوة تدريبية بحضور 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية يوم الثلاثاء 7-5-2024، تحت عنوان «كيفية استخدام تقنيات البرمجة اللغوية NLP في خلق علاقات إيجابية داخل بيئة العمل ومع العملاء».

الارتقاء بصناعة التأمين

تأتي هذه الندوة إيمانا من الاتحاد المصري للتأمين بأهمية الارتقاء بصناعة التأمين من خلال صقل مهارات الكوادر البشرية من العاملين بتلك الصناعة باعتبار العنصر البشري أحد الركائز الأساسية لتقدم هذه الصناعة المهمة.

تنظيم عدد من الندوات التدريبية

وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد يسعى إلى تنظيم عدد من الندوات التدريبية وورش العمل في مختلف المجالات ذات الصلة بصناعة التأمين وبتنمية المهارات لدى العاملين بها، والتي من أهمها مهارة التواصل مع العملاء وبين زملاء العمل.

تحقيق أكبر استفادة من هذه الندوة التدريبية

ووجّه رئيس الاتحاد المصري للتأمين، الشكر إلى أحمد بهاء، الاستشاري والمدرب المعتمد في استخدام البرمجة اللغوية العصبية، على المجهود المبذول منه في إعداد المادة العلمية الخاصة بالندوة، وللمشاركين في الندوة وكذلك حثهم على المشاركة الإيجابية من خلال توجيه الأسئلة لتحقيق أكبر استفادة من هذه الندوة التدريبية.

مبادئ التواصل بين الأشخاص وتعريف البرمجة اللغوية

وتناولت المادة العلمية الخاصة بالندوة التدريبية عددا من الموضوعات، وهي: مبادئ التواصل بين الأشخاص، تعريف البرمجة اللغوية العصبية بأنها استخدام اللغة في التأثير على العقل اللاواعي، وتعريف النجاح، ومراحل التعلم الأربع التي يسلكها الإنسان في عملية التعلم حتى يصل إلى مرحلة الإتقان.

كما تناولت الندوة، موضوع تحديد مبادئ النجاح، وتعريف أنواع الأنماط الشخصية، بالإضافة إلى فائدة التعرف على نمط الشخصية.