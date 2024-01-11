رئيس «أفريكا ري» يبحث مع الاتحاد المصري للتأمين سبل تعزيز التعاون

أجرى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «أفريكا ري»، كورنيلو كاركيجي، زيارة إلى الاتحاد المصري للتأمين يوم الاربعاء الموافق 10 يناير 2024 وذالك بصحبة السيد جمال صقر المدير الاقليمي لمكتب القاهرة. وكان في استقباله، علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتامين، وعمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين.

أهم المستجدات وأثرها على السوق المصري

واستعرض كاركيجي، أهم المستجدات وأسواق إعادة التأمين وأثرها على السوق المصري فضلاً عن مناقشة عدد من أوجه التعاون بين الشركة الأفريقية لإعادة التأمين والاتحاد المصري للتأمين.

التعاون المستمر مع الاتحاد المصري للتأمين

يذكر أنّ الشركة الأفريقية لإعادة التأمين تتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين من خلال المشاركة الفعالة والرعاية لمؤتمرات الاتحاد، وجرى عقد سلسلة من ورش العمل التي تغطي قضايا تأمينيه معاصرة تحت رعاية الشركة و بمشاركة عدد من المتحدثين فيها.

إعادة التأمين في افريقيا

وتعد شركة AfricaRe، من أوائل الشركات المتخصصة في إعادة التامين في افريقيا حيث تم إنشاءها بمبادرة تبنتها 26 دولة أفريقية عام 1976 بناء على توصية من بنك التنمية الأفريقي AfDB لتطوير صناعة التأمين وإعادة التامين في القارة الأفريقية، ويقع المقر الشركة الرئيسي بمدينة لاجيربي نيجيريا، وتعمل من خلال 6 مكاتب إقليمية موزعة على الدار البيضاء وأبيدجان ونيروبي ولاجوس والقاهرة وموريشوس إضافة إلى عدد من المكاتب المحلية.