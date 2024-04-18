الاتحاد المصري للتأمين ينظم ماراثون جري للعام الخامس على التوالي

ينظم الاتحاد المصري للتأمين الماراثون السنوي الخامس يوم الجمعة 3 مايو 2024 في مركز شباب الجزيرة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية.

مشاركة 1500 فرد من مختلف الفئات والأعمار

يُتوقع مشاركة ما يقرب من 1500 فرد من مختلف الفئات والأعمار، بما في ذلك العاملين في شركات التأمين وشركات الوساطة والجهات العاملة في مجال التأمين.

يضم الماراثون مجموعة متنوعة من المسابقات الرياضية والفعاليات التي تناسب جميع القدرات والفئات العمرية.

يأتي تنظيم الماراثون ضمن مساهمات الاتحاد في مجال المسئولية الاجتماعية، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وفرصة رائعة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية، وخلق جو من التعاون والرياضة بين مختلف أفراد المجتمع.