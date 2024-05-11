«القاهرة الإخبارية»: انقسامات بالداخل الإسرائيلي وفي حكومة نتنياهو

قال دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن هناك تيارين في الداخل الإسرائيلي، أولهما ينادي بضرورة التوسع البري والاقتحام العسكري ليس فقط على رفح الفلسطينية، لكن بتوسع الاحتلال في قطاع غزة وإعادة البناء الاستيطاني، لافتةً إلى أن إيتمار بن غفير هو صاحب هذه الفكرة، وبدى بعد ذلك أن نتنياهو تعرض للهجوم من الداخل الإسرائيلي، بسبب سلوكه هذا الطريق.

الضغط العسكري لم يؤثر في ملف المحتجزين

أضافت أبو شمسية، خلال مراسلتها للقناة، أن التيار الإسرائيلي الثاني، الذي يمثله بيني جانتس، يقول إنه يمكن الحديث عن تغيير سلم أولويات الحكومة الإسرائيلية وأهداف هذه الحرب، كونه لم يستطيع في الضغط العسكري، أن يولد انفراجات سياسية، فيما يخص ملف المحتجزين، ومن هنا حدث الخلاف.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال مكونة من ائتلاف حكومي من أحزاب دينية متطرفة، حتى مع انسحاب بن جفير وسموتيريش، سيخسر بنيامين نتنياهو 13 مقعدا، وكان قبل ذلك يحصل 53 على مقعدا، الذي لن يمكنه من تولي منصب رئاسة وزراء الاحتلال، منوهةً بأن آخر استطلاعات الرأي التي تم عرضها على إحدى القنوات العبرية، تقول إن نتنياهو إذا خسر هذه الانتخابات، لن يتمكن من تبوء منصبه من جديد.