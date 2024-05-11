محافظ أسيوط يشهد احتفالية عيد العمال ويٌكرم المتميزين

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، احتفالية كبرى بمناسبة عيد العمال التي أقامها الاتحاد المحلي لعمال أسيوط برئاسة عبدالناصر بكر رئيس الاتحاد وبالتعاون مع إقليم وسط العيد الثقافي، على مسرح قصر الثقافة، تحت رعاية محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد والمشرف على الاتحادات المحلية والقيادات النقابية بالاتحاد العام.

الإنجازات والمشروعات التنموية والقومية

وأكد محافظ أسيوط أن عيد العمال هو عيد العطاء والإنتاج مطالبًا الجميع بالتكاتف والتفاني في العمل كل في موقعه لينعم الشعب المصري العظيم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والتقدم وخاصة مع الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُشيدا بالإنجازات والمشروعات التنموية والقومية التي تحققت على أرض الواقع في كل القطاعات لتظهر أهمية العامل المصري وتفانيه في عمله لتظهر عظمة المصريين موجها الشكر لكل يد شاركت في البناء، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يوفق القيادة السياسية وجميع أعضاء الحكومة لما فيه الخير والرخاء والازدهار والأمان لبلادنا.

تقدير دور العمال في بناء مصر

وأكد عبدالناصر بكر رئيس الاتحاد المحلي لعمال أسيوط، أن الاحتفالية تأتى تقديراً لدور العمال في بناء مصر وتكريماً للمتميزين منهم، مشيداً بعمال أسيوط الذين حافظوا على مكتسبات التنمية والمشروعات التنموية التي تم بنائها بأيدي المصريين، في عصر الجمهورية الجديدة، موجهاً الشكر للوزير المحافظ على رعايته ودعمه لأنشطة الاتحاد بالمحافظة ومساندته لحقوق العمال.