عادل العدوي: يوم الطبيب تاريخ مميز يدلل على تضحياتهم

قال الدكتور عادل العدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية، ووزير الصحة الأسبق، إن يوم الطبيب المصري يعد علامة مميزة، ويوم تاريخي حافل للاحتفاء فيه بدور كل الأطباء الذين يقدمون كل غال ونفيس لخدمة المرضى.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية يوم الطبيب السادس والأربعون في مقر النقابة العامة للأطباء: «أطباء مصر هم خط الدفاع الأول لصحة المصريين، ودائما يسعون لتطوير المنظومة الصحية، موجها التحية والتقدير للدكتور أسامة عبد الحي، الذي يقاتل دوما على حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل وتحسين أحوالهم».

وتحتفل نقابة أطباء مصر بيوم الطبيب كل عام، تزامنًا مع افتتاح أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق.

ويحضر الاحتفالية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، والدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق، ود. حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق.