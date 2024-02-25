عوض تاج الدين: الدولة دائما حريصة على تعريف المواطنين بالوضع الوبائي

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أن بيان مجلس الوزراء وما جاء به بشأن نفي تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر حقيقي، مشددًا على أنه في أزمة كورونا كل ما كان يتم رصده وملاحظته كان يُذاع بكل أمانة على المواطنين، منوهًا بأنه ليس هناك جديد في الفيروسات التنفسية وموسم الشتاء تكثر به الأمراض التنفسية.

الأوبئة المرصودة هي المعروف والمعلن

وشدد «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن الأوبئة المرصودة هي المعروفة والمعلنة، والغالبية العظمى من الحالات بسيطة وبعض الحالات شديدة ويتم رصدها.

منظمة الصحة العالمية ترصد الفيروسات

وأشار إلى أن الدولة المصرية حرصت على مكاشفة المواطنين بالوضع الوبائي منذ فيروس كورونا، مؤكدًا أننا نعتاد بوجود فيروسات تصيب الإنسان، الفيروسات وتحوراتها موجود منذ 15 عاما، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية ترصد الفيروسات وتلفت الانتباه دومًا لمتحورات الفيروسات وآثارها.