تراجع سعر الذهب الآن في سوق الصاغة.. اعرف عيار 21 وصل كام

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا، والأكثر مبيعًا في محلات الصاغة، تراجعا بنحو 5 جنيهات، مسجلا 3110 جنيهات للبيع بدلا من 3115 جنيها، و3130 جنيه للشراء بعدما سجل 3135 جنيها بعد بداية التعاملات المسائية اليوم السبت 11-5-2024، وفقا المعلن من قبل مؤسسة «جولد بيليون» العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، بحسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في التعاملات المسائية تراجعا بقيمه 6 جنيهات، ليسجل 3554 جنيها بعدما سجل منذ قليل 3560 جنيهًا للبيع، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في بداية التعاملات 3110 جنيهات للبيع و3130 جنيها للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت في بداية التعاملات تراجعا بقيمة 4 جنيهات، ليسجل 2666 جنيها بعدما سجل 2670 جنيها للبيع، وللشراء 2683 جنيها بعدما سجل 2687 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2073 جنيها للبيع و2087 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1778 جنيها للبيع و1789 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب بواقع 40 جنيها دفعة واحدة، ليسجل اليوم السبت 25040 جنيها، بعد أن سجل 25 ألفا و80 جنيهًا، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.