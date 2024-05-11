الصين تواصل شراء الذهب.. هل تسيطر على المعدن النفيس عالميا؟ 

كشف تقرير صادر عن بنك UBS عن زيادة إقبال الصين على شراء الذهب، إذ كشفت بيانات البنك المركزي الصيني (بنك الشعب) عن شراء البنك حوالي 60 ألف أونصة من الذهب وضمها إلى احتياطاته في أبريل، مما يمدد فترة الشراء المتتالية إلى 18 شهرا على الرغم من القفزات الكبيرة في أسعار الذهب.

وبحسب تقارير بنك بنك UBS، فإن هناك نظرة إيجابية لدى الصين بالنسبة للذهب، اذ يتفق المستثمرون الصينيون على أن أي انخفاض في أسعار الذهب هو فرصة لشراء المزيد، ومن المتوقع أن تستقر أسعار الذهب على المدى القصير، ما يشجع على الشراء خلال تلك الفترة.

أسباب إقبال الصين على الشراء الذهب

في المقابل كشف الدكتور وائل صبحي خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية، عن أسباب إقبال الصين على الشراء الذهب، موضحا أن الذهب يعد الملاذ الآمن للبنوك المركزية للحفاظ على قيمة عملتها في ظل التوترات السياسية التي يشهدها العالم، مؤكدا على أن بنك الصين أوما يسمى ببنك الشعب الصيني كان اكبر بنك في العالم قام بشراء ذهب في العام الماضي، إذ استطاع أن يشتري 224.9 طن في 2023 هي أكبر كمية يتم شراؤها في عام واحد على الأقل منذ عام 1977، ومن الممكن أن تكون الصين أكبر الدولة سيطرة على المعدن النفيس.

الصين حققت أرباح كبيرة من اقتنائها الذهب

وأضاف صبحي لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة ستشهد تقليص شراء الذهب على مستوى البنوك المركزية العالمية، نظرا لاستقرار سعره عالميا، مؤكدا أن الصين حققت أرباحا كبيرة من اقتنائها الذهب خلال الفترة الماضية اذ ساهم ذلك في استقرار الأوضاع المالية في الصين رغم الأزمات التي يشهدها العالم حاليا.