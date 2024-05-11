سعر الذهب الآن في سوق الصاغة.. بكم عيار 21 الأكثر مبيعا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا بين المواطنين، والأكثر مبيعًا في محلات الصاغة، نحو 3115 جنيها للبيع، و3135 جنيها للشراء، خلال بداية التعاملات المسائية اليوم السبت 11-5-2024، وفق المعلن من قبل مؤسسة «جولد بيليون» العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، بحسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في التعاملات المسائية 3560 جنيهًا للبيع، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في بداية التعاملات 3115 جنيهًا للبيع و3135 جنيهات للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت في بداية التعاملات 2670 جنيها للبيع، و2687 للشراء قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2076 للبيع و2090 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1780 جنيها للبيع و1791 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم السبت 25 ألفا و80 جنيهًا، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.