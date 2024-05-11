جولد بيليون: تراجع الدولار وانخفاض الطلب يحد من ارتفاع أسعار الذهب

أعلنت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، أن سعر المعدن النفيس في مصر شهد تحركا إيجابيا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، بعد فترة طويلة من التذبذب في نطاقات ضيقة، حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، كما عملت عوامل التسعير الأخرى للذهب على الحد من ارتفاع الأسعار في ظل تراجع الطلب المحلي على الذهب والتراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3135 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد ان انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3135 جنيها للجرام، وكان قد افتتحت جلسة الأمس عند المستوى 3140 جنيها للجرام.

وخلال الأسبوع الماضي تغير سعر الذهب بمصر بنسبة 1.5% بمقدار 45 جنيها، حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3135 جنيها للجرام، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3090 جنيها للجرام.

واستطاع الذهب المحلي، أن يجد الزخم الكافي للخروج من منطقة التداولات المحدودة التي سيطرت عليه خلال الفترة الأخيرة، وذلك من جراء ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، الأمر الذي دعم السعر لاختراق المستوى 3100 جنيه للجرام.

تراجع سعر صرف الدولار

في الوقت نفسه، نجد أن سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يشهد تراجع تدريجي ويتداول حالياً عند متوسط سعر 47.40 جنيه لكل دولار، فيما يعد أقل مستوى منذ بداية شهر أبريل وكان قد افتتح الأسبوع الماضي عند متوسط 48 جنيها لكل دولار، وهو الأمر الذي يحد من مكاسب أسعار الذهب.

وانتهت مبادرة زيرو جمارك يوم أمس المسئولة عن دخول الذهب بدون رسوم جمركية صحبة العائدين من الخارج، والتي كانت مسئولة عن دخول 4.6 طن من الذهب منذ بدأ تنفيذها من عام مضى.

وحتى الآن لا توجد تصريحات رسمية تفيد نية الحكومة تجديد هذه المبادرة أم لا، وسيبقى الترقب في الأسواق على تأثير ذلك على أسعار الذهب المحلي.