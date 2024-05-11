سارة فوزي: «القاهرة الإخبارية» أثبتت كفاءة في سرعة الرد الموثوق على ادعاءات إسرائيل

قالت الدكتورة سارة فوزي، مدرس الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن قناة القاهرة الإخبارية أثبت تفردها بالتغطيات الحية، وشجاعة مراسليها، وقدرتهم على التعامل مع الاستفزازات التي تعرضوا لها من الكيان الصهيوني، بالإضافة لنقلهم الأحداث الجارية بمنتهى المهنية والشجاعة، لافتة إلى أنها قدمت وجبة دسمة من التحليلات الإعلامية والسياسية للأحداث العالمية.

أبعاد الصراع العربي الإسرائيلي

أوضحت «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»، أن القاهرة الإخبارية تميزت باستخدامها لتقنيات الواقع المعزز بشكل متميز، لشرح أبعاد الصراع العربي الإسرائيلي وتداعياته في غزة، بالإضافة لجزئية الفواصل التاريخية التي تستعرضها القناة بين برامجها ونشراتها، مشيدة باستخدامها لتقنيات الإنتاج بالموبايل، وتقديم معلومات وشرح وافي لملخص الأحداث على مستوى اليوم.

الادعاءات الإسرائيلية

أكدت مدرس الإذاعة والتليفزيون، أن القاهرة الإخبارية تميزت باختيار الضيوف والمحللين، لعرض الخبر من كل الزوايا ووجهات النظر، وتأثيراته على المستوى المحلي والدولي، لافتة إلى أن القناة توضح وجهة النظر المصرية في الشأن العربي والعالمي، وكذلك الرد السريع بالبيان، والرد السريع على الادعاءات الاسرائيلية المنتشرة مؤخرا، بخصوص معبر رفح، وخبر تواصل الرئيس مع الكيان الصهيوني، بما يبعث رسائل طمأنة للرأي العام المصري والعربي.