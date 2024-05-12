يتميز برج الدلو بطيبة القلب وهو رقيق وشجاع ويتحمل المسؤولية، ولديه ذكاء شديد يساعده في حل المشاكل التي تحتاج إلى سرعة بديهة، ومرن ولطيف يستطيع التكيف مع الآخرين بشكل سريع، ولديه شفافية في التعامل، والصراحة أسهل الطرق للوصول إليه، لكنه متوتر بسبب اهتمامه بمستقبله لذا تجده ناجحًا ومتفوقًا.

ومن مشاهير برج الدلو النجمة شادية، والنجم فاروق الفيشاوي، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو الأحد 12-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الدلو أن تهتم بمشروعك الجديد ولا تترك الأمور في أيدي من لم لديه خبرة، وحاول السيطرة على المكان والأعمال التي تسير بدون رقابة، فأنت لديك خبرة تستطيع من خلالها أن تسير أمورك وتفتح أمامك فرص عديدة للتقدم.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي فإنه لديك العديد من الاختيارات الجيدة التي تستطيع من خلالها أن تعيش مستقبلا أفضل، فاختار شريك حياتك بعقلك ولا مانع من أن تستفتى قلبك، وسوف تجد الأمور أفضل.