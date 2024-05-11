توضيح عاجل من «التعليم» بشأن امتحان الصف الأول الإعدادي لطلاب «نهضة مصر»

نفى مصدر مسئول بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، وجود أسئلة في امتحان اللغة الإنجليزية الخاص بطلاب الصف الأول الإعدادي بمدرسة نهضة مصر من منهج الترم الأول، مؤكدا أن الأسئلة جميعها من منهج الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنه لن يتم تبديل الامتحان، مؤكدا وجود خطأ في ديباجة ورقة الأسئلة فقط، وهو كتابة الفصل الدراسي الأول بدلا من الثاني.

وشدد المصدر، على أن المعلمين في طريقهم للانتهاء من التصحيح، ولا توجد أي مشكلة في مضمون الأسئلة.