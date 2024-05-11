هبة واصل: مصر عبرت أزمة اقتصادية بأداء استثنائي

عقبت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيسة اللجنة الاقتصادية، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي لموازنة 2022/2023.

وقالت، في بيان، إن الدولة المصرية استطاعت أن تعبر حفراً اقتصادية بأداء استثنائي في الأشهر الأخيرة، وذلك بفضل إرادة سياسية قوية وثقل دولي من القيادة السياسية، سواء من خلال قرارات رئاسية لتحفيز الاستثمار أو قرارات لدعم الحماية المجتمعية والمواطن.

تشريعات متعددة لتحفيز الاستثمار

وتابعت: تزامنت هذه القرارات مع تشريعات متعددة لتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية التي كانت الداعم الأول للمواطن في مواجهة غلاء المعيشة.

وأشارت «واصل» إلى توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن، موضحة أن مصر لديها حاليًا 32 وزارة و59 هيئة عامة اقتصادية و161 هيئة عامة خدمية؛ هذا العدد من الوزارات والهيئات من الضروري إعادة النظر في جدواه، وقد يكون من الأنسب له الدمج أو الإلغاء أو الاستحداث مثل الاستثمار وهناك بعض الهيئات أيضاً تمثل عبئا على الخزانة العامة مع عدم تحقق الهدف منها وتدني الأداء والازدواجية في الاختصاصات.

وأنهت رئيس اقتصادية المصريين الأحرار حديثها بتجديد مطالبتها بما قدمته من سنتين بضرورة العمل بمبدأ شمولية الموازنة، التي تسهم في تحقيق نوعين من الرقابة الأولى دستورية والثانية اقتصادية ومالية.