خريطة أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. «شوف لو منطقتك منها»

بعد أن شهدت جميع الأنحاء ارتفاعا في درجات الحرارة اليومين الماضيين، أوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يحدث تغير في حالة الطقس الساعات المقبلة، إذ أن هناك فرصا لسقوط أمطار على بعض المناطق، كما حذرت من نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة في بعض المناطق أيضا.

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

ولفتت هيئة الأرصاد إلى خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، فتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة غدا الأحد على شمال الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة ويصاحبها نشاط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وبالنسبة لأماكن سقوط الأمطار يوم الاثنين فتستمر أيضا على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، ويستمر نشاط الرياح أيضا على بعض المناطق.

هل نشهد تقلبات جوية أخرى في فصل الربيع

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن من أهم سمات فصل الربيع التقلبات الجوية التي تجمع بين فصلي الشتاء والصيف، كما أن رياح الخماسين المثيرة للرمال والأتربة تنشط به على فترات متقطعة، لافتة في حديثها لـ«الوطن» إلى أنه من الوارد حدوث تقلبات جوية أخرى حتى انتهاء فصل الربيع وبدء فصل الشتاء، كما وجهت تحذيراتها لمرضى الحساسية بضرورة اتخاذ حذرهم عند التعرض للرياح المثيرة للرمال والأتربة.