هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة غدا

تتغير حالة الطقس غدا، وتنخفض درجات الحرارة، بعدما شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات الماضية، إذا يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن حالة الطقس غدا ليلا وفي الصباح الباكر مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا على كافة المدن والمحافظات كما يلي:

القاهرة 30 - 18

العاصمة الإدارية 30 - 18

أكتوبر 31 - 17

بنها 29 - 17

دمنهور 30 - 17

وادي النطرون 29 - 17

كفر الشيخ 29 - 18

المنصورة 29 - 18

الزقازيق 30 - 18

شبين الكوم 30 - 17

طنطا 29 - 17

دمياط 25 - 18

بورسعيد 25 - 18

الإسماعيلية 31 - 17

السويس 30 - 18

العريش 27 - 15

رفح 26 - 14

رأس سدر 31 - 17

نخل 31 - 14

كاترين 30 - 12

الطور 34 - 18

طابا 32 - 19

شرم الشيخ 36 - 23

الإسكندرية 24 - 17

العلمين 24 - 16

مطروح 23 - 14

السلوم 23 - 13

سيوة 28 - 14

رأس غارب 36 - 23

الغردقة 37 - 25

سفاجا 35 - 22

مرسى علم 37 - 23

شلاتين 36 - 22

حلايب 35 - 22

أبو رماد 33 - 21

رأس حدربة 33 - 21

الفيوم 32 - 17

بني سويف 32 - 17

المنيا 33 18

أسيوط 35 -19

سوهاج 38 - 22

قنا 42 - 24

الأقصر 42 - 25

أسوان 43 - 25

الوادي الجديد 39 - 22

أبو سمبل 43 - 25