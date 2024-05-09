تفاصيل حالة الطقس غدا في ثاني أيام الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشان تفاصيل حالة الطقـس ودرجات الحرارة غدا في ثاني أيام الموجة الحارة التي تضرب البلاد تأثرا بمنخفض صحراوي.

ويسود غدا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا على كافة المدن والمحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية كما يلي:

القاهرة 34 - 21

العاصمة الإدارية 34 - 21

أكتوبر 35 - 20

بنها 33 - 20

دمنهور 34 - 19

وادي النطرون 33 - 19

كفر الشيخ 32 - 20

المنصورة 33 - 20

الزقازيق 34 - 21

شبين الكوم 33 - 20

طنطا 32 - 20

دمياط 33 - 19

بورسعيد 34 - 19

الإسماعيلية 35 - 19

السويس 34 - 20

العريش 33 - 18

رفح 32 - 18

رأس سدر 26 - 17

نخل 32 - 15

كاترين 24 - 13

الطور 36 - 16

طابا 31 - 20

شرم الشيخ 36 - 25

الإسكندرية 26 - 18

العلمين 25 - 17

مطروح 24 - 16

السلوم 25 - 16

سيوة 26 - 15

رأس غارب 36 - 23

الغردقة 37 - 25

سفاجا 35 - 24

مرسى علم 37 - 24

شلاتين 36 - 20

حلايب 34 - 21

أبو رماد 32 - 21

رأس حدربة 30 - 21

الفيوم 36 - 21

بني سويف 37 - 22

المنيا 38 22

أسيوط 39 -23

سوهاج 38 - 24

قنا 39 - 23

الأقصر 40 - 24

أسوان 41 - 25

الوادي الجديد 40 - 23

أبو سمبل 39 - 23