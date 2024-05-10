تحذيرات من انتشار الأوبئة مع ارتفاع درجات الحرارة.. 3 عادات يومية التزم بها

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض المُعدية، خاصة مع ازدياد نشاط الحشرات الناقلة للعدوى وتكاثر الميكروبات في بيئة دافئة ورطبة، بالتزامن مع ظهور متحور كورونا جديد.. فكيف تحمي نفسك من تلك الأوبئة التي تطاردك؟

كيف تحمي نفسك من مخاطر الأوبئة مع ارتفاع درجات الحرارة؟

مع اتباع استراتيجيات وقائية فعالة، يمكن الحد من انتشار هذه الأوبئة والحفاظ على صحة أفراد المجتمع، مثلما ذكرت منظمة الصحة العالمية، التي أكدت أن التغير المناخي هو أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، لذلك يجب اتباع بعض النصائح التي تأتي على النحو التالي:

1. تعزيز النظافة الشخصية:

غسل اليدين بالماء والصابون من أهم خطوات الوقاية من انتشار العدوى، خاصة بعد استخدام الحمام، وقبل تناول الطعام، وبعد ملامسة الأسطح الملوثة.

- يساعد الاستحمام بانتظام على التخلص من العرق والأوساخ التي قد تُشكل بيئة مناسبة لتكاثر الميكروبات.

تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال من الأشياء التي يساهم في منع انتشار الجراثيم في الهواء وتجنب لمس الوجه.

2. مكافحة الحشرات الناقلة للعدوى

من الضروري استخدام طارد البعوض، وشبكات الحماية، وتخلص من المياه الراكدة التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر البعوض، إلى جانب الحرص على تنظيف المنزل بانتظام، والتخلص من القمامة، واستخدام طاردات الذباب.

3. تعزيز المناعة

تناول نظام غذائي صحي مثل تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تُعزز مناعة الجسم، شرب الماء بانتظام: الحفاظ على رطوبة الجسم يُساعد على تقوية المناعة، إلى جانب ذلك الحصول على قسط كاف من النوم وممارسة الرياضة.

يقول أمجد حداد استشاري الحساسية والمناعة في حديثه لـ«الوطن»، من الضروري استخدام الكمامة في التجمعات الكبيرة خلال فترة الصيف، إلى جانب العودة لاستخدام الكحول والمحافظة على النظافة الشخصية حالة العودة إلى المنزل يوميا، مع ضرورة الحصول على التطعيمات الخاصة بالفيروسات والأوبئة المنتشرة.