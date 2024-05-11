أسامة كمال عن مرور 7 أشهر على حرب غزة: «مبسوط يا ضمير العالم؟»

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الضمير من المفترض أن يكون شيء حاكم في حياتنا، إذ يعد القانون غير المكتوب وغير ممكن التلاعب فيه، مردفا: «الضمير عند أصحاب الضمير الصاحي يحركهم ويوقفهم، يسمح لهم ويمنعهم، لكن للأسف بقينا نتكلم عن أصحاب الضمير وكأنهم فاكهة نادرين وعلى وشك الانقراض في العالم كله».

وأضاف «كمال»، خلال تقديمه برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن هذا ما جعلنا في 7 أشهر من حرب غزة نسأل يوميا.. مبسوط يا ضمير العالم؟ كنا نتكلم عن الضمير الجمعي مثل ما نتكلم عن العقل الجمعي، وكثيرا ما يكون الضمير الجمعي صاحي أكثر من ضمير الفرد».

وتابع: «محتاجين نشتغل على ضميرنا وضمير الآخرين، علشان يبقى في الدنيا أمل، لأن الأمل قوة الضعيف المستعصية على المقاومة».