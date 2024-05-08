أمل جديد لـ425 مليون مريض بالسكري حول العالم.. تطوير علاج عن طريق الفم

قدم مجموعة من الباحثين في جامعة سيدني بأستراليا مشروع مُبتكر لخدمة مرضى السكري، يعتمد على تقنية النانو، ويهدف إلى تسهيل وصول الإنسولين في الجسم من خلال كبسولات عبر الفم، بدلاً من الحقن التي تُسبب آلامًا وحساسية في الجلد مع الاستخدام المتكرر.

نجاح تجربة أقراص الإنسولين

ووفقًا للدراسة الأجنبية التي نشرتها مجلة Nature Nanotechnology، نجحت تجربة استخدام أقراص الأنسولين على الحيوانات، التي اعتمدت في صناعتها على تقنية مادة النانو التي تعمل على حماية جٌزيئات الإنسولين من حمض المعدة، كما تساعد على توصيلها إلى الأماكن الصحيحة في الجسم، كما نُشر في تقرير طبي بموقع interestingengineering.

وأوضح التقرير فعالية تلك الأقراص وكفاءتها في ظل معاناة حوالي 425 مليون شخص حول العالم من مرض السكري، من بينهم حوالي 75 مليونًا يحقنون أنفسهم يوميًا بالإنسولين منذ اكتشافه عام 1921؛ إذ نجح الإنسولين النانوي في التحكم في مستويات الجلوكوز في دم حيوانات التجارب بشكل فعال، دون أي تأثير سلبي على مستوى السكر أو زيادة الوزن في التجارب الحيوانية.

تطوير حامل نانو لإمتصاص الإنسولين

ويقول نيكولاس هانت، عضو معهد النانو بجامعة سيدني إن التحدي الكبير الذي كان يواجه تطوير الإنسولين عن طريق الكبسولات أو الأقراص هو انخفاض نسبة الإنسولين التي تصل إلى مجرى الدم ولحل هذه المشكلة، قام الباحثين بتطوير حامل نانو يزيد من امتصاص الإنسولين النانوي في الأمعاء عند اختباره على الإنسان، موضحًا أنه من المقرر أن تبدأ التجارب البشرية في عام 2025، التي ستقودها شركة Endo Axiom Pty Ltd.

ويرى الدكتور محمد عبد الوهاب استشاري أمراض الباطنة والسكر، خلال حديثه لـ «الوطن» أن مرضى السكر بحاجة إلى العلاج الفموي عن طريق كبسولات الأنسولين؛ لأن الحٌقن التي يأخذها بشكل يومي، تجعلهم عُرضة للعديد من المشكلات كالإصابة بحساسية الجلد أو تكون الدهون تحت الجلد، مؤكدًا أن الأطباء يٌتابعون نتائج التجارب السريرية أول بأول حتى التأكد من فعالية وآمان تلك الأقراص قبل طرحها في سوق الدواء.