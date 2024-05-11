عادل العمدة: الإجراءات الإسرائيلية تستهدف تحقيق الأغراض الخبيثة بإبادة شعب غزة

قال اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية إن هناك نية مبيتة من إسرائيل لعرقلة المفاوضات والإخلال بالمنظومة والاتجاه لتصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك تكثيف من الاحتلال للضربات على رفح الفلسطينية وقت إجراء المفاوضات.

وفد للتنسيق على المفاوضات في القاهرة

وأوضح عادل العمدة، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على «قناة الحياة» أن إسرائيل أرسلت وفدا للتنسيق على المفاوضات في القاهرة وفي نفس التوقيت نفذت ضربات على رفح الفلسطينية ويضع سقفا للتفاوض ولا يريد التوافق مع حماس، مؤكدا أن هناك ازدواجية معايير وتطرف وعشوائية وإجراءات تعسفية ضد الشعب الفلسطيني، موضحا أن هناك دلائل كثيرة ومتعددة توضح أن مصر لم تغلق معبر رفح إطلاقًا.

الإجراءات الإسرائيلية تستهدف تحقيق الأغراض الخبيثة

وتابع: «الإجراءات الإسرائيلية تستهدف تحقيق الأغراض الخبيثة من خلال إبادة شعب غزة بينما الدولة مصرية تبذل جهودا كبيرة لحلحلة القضية ونفاجأ بتصرفات تقلب الترابيزة وتنفيذ أعمال خبيثة ضد الشعب الفلسطيني في القطاع».