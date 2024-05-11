رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قصواء الخلالي تشيد بأداء قناة «القاهرة الإخبارية»: صوت مصر للعالم 

كتب:

محمد عزالدين
09:57 م | السبت 11 مايو 2024
قصواء الخلالي

قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية التزمت بأجندة بلادها في تغطية القضية الفلسطينية.

وتابعت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن السياسة التحريرية التي نتبعها هي التي تتبع الدولة المصرية، وتقديرات مواقفها، مؤكدة الالتفاف حول أجندة الدولة الوطنية.

وأوضحت أن القاهرة الإخبارية كانت صوت مصر للعالم وقدمت نموذجا جيدا في تغطية القضية الفلسطينية، موضحة أن عملنا الإعلامي تم وفقا أجندتنا الوطنية والأمن القومي والأولوية القصوى به.

ونوهت بأن الاصطفاف الوطني حول الدولة المصرية أولوية لدى المصريين في المرحلة الراهنة ولا توجد صحافة تعطي تعليمات أو توجيهات لبلادها.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: منظومة اعتراض الصواريخ الإسرائيلية لم يعد لها وجود

«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تخشى استهداف جنودها في ميناء ساحل غزة الخاص بالمساعدات

مراسل «القاهرة الإخبارية»: الأحداث تتصاعد في رفح الفلسطينية وسط عمليات نزوح كبيرة

«القاهرة الإخبارية»: قطاع غزة كشف أن الشعارات الرنانة بالإنسانية والرحمة وسيلة لتحقيق الأهداف

«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي شمالي بئر السبع ومنطقة النقب

سارة فوزي: «القاهرة الإخبارية» أثبتت كفاءة في سرعة الرد الموثوق على ادعاءات إسرائيل
بقلم محمد عزالدين