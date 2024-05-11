قصواء الخلالي تشيد بأداء قناة «القاهرة الإخبارية»: صوت مصر للعالم 

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية التزمت بأجندة بلادها في تغطية القضية الفلسطينية.

وتابعت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن السياسة التحريرية التي نتبعها هي التي تتبع الدولة المصرية، وتقديرات مواقفها، مؤكدة الالتفاف حول أجندة الدولة الوطنية.

وأوضحت أن القاهرة الإخبارية كانت صوت مصر للعالم وقدمت نموذجا جيدا في تغطية القضية الفلسطينية، موضحة أن عملنا الإعلامي تم وفقا أجندتنا الوطنية والأمن القومي والأولوية القصوى به.

ونوهت بأن الاصطفاف الوطني حول الدولة المصرية أولوية لدى المصريين في المرحلة الراهنة ولا توجد صحافة تعطي تعليمات أو توجيهات لبلادها.