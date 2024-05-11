رئيس «الخدمات الذكية»: زيادة أعداد مستخدمي تطبيقات مساعدة أصحاب الإعاقة بنسبة 360%

كشف المهندس أحمد الشيوى، رئيس قطاع الخدمات الذكية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن إطلاق الشركة عدداً من التطبيقات التكنولوجية، بشكل مبسّط، لخدمة المواطنين من أصحاب الهمم، للتعريف بعناوين جميع فروع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية، كما تتوافر هذه التطبيقات مترجمة بلغة الإشارة المعتمدة، ليستخدمها ذوو الإعاقة السمعية من «الصم»، ومسجل بالصوت لضعاف السمع والبصر.

ما الخدمات التى أطلقتها الشركة القابضة لكهرباء مصر لتعريف المواطنين من ذوى الهمم بالخدمات المقدّمة فى فروع الشركة؟

- أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر الكثير من التطبيقات التكنولوجية، التى تقوم بعرض جميع الخدمات التى تقدّمها الشركة للمواطنين بشكل مُبسّط، وشرح لكل خدمة، والإجراءات المطلوبة للحصول على هذه الخدمات، والوثائق والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى الرد على الأسئلة الشائعة التى تخص كل خدمة، وتحتوى هذه التطبيقات على عناوين جميع فروع شركات الكهرباء فى مصر.

كما أن محتوى التطبيق بالكامل مترجم بلغة الإشارة المعتمَدة، ليستخدمه ذوو الإعاقة السمعية من «الصم»، ومسجّل بالصوت لخدمة ضعاف السمع والبصر، كما تتوافر خاصية للمحادثة الفورية بين المواطن من أصحاب الإعاقة السمعية وموظفى مراكز الخدمات، مترجمة آلياً بلغة الإشارة، أثناء وجود المواطن فى الفرع، للرد على أى استفسارات.

ما الأهداف التى تسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى تحقيقها من إطلاق هذه الخدمات التكنولوجية المتطورة؟

- يجب التأكيد هنا على أن استخدم تكنولوجيا المعلومات فى إتاحة التعريف بالخدمات التى تقدّمها وزارة الكهرباء وكل الشركات التابعة لها، لعملائها على مستوى الجمهورية، من خلال عرض جميع الخدمات الرئيسية، والخدمات الفرعية، والإجراءات الخاصة بكل خدمة، والوثائق والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

وكل هذه الخدمات والإجراءات يتم شرحها مع صور توضيحية، ومترجمة بلغة الإشارة للصم، ويمكن إذاعتها بالصوت للمكفوفين، بالإضافة إلى أنه يمكن لغير المعاقين الاستفادة منها، لمعرفة الخدمات المقدّمة، حيث تظهر التفاصيل من خلال النصوص والصور بشكل منظم، يسهل على المستخدمين الوصول إلى المعلومة بمنتهى السهولة.

تطبيق «واصل» يوفر خدمة الترجمة الفورية.. وخدمات ملء الاستمارات إلكترونياً

وتسعى الشركة من خلال إطلاق هذه الخدمات التكنولوجية المتطورة إلى تحقيق المزيد من الدمج للمواطنين من ذوى الهمم، خاصة الصم والمكفوفين فى المجتمع، وإتاحة محتوى مطلوب لدى ما لا يقل عن 9 ملايين مواطن من الأشخاص ذوى الهمم، سواء كان هذا المحتوى مترجماً بلغة الإشارة للصم، أو بالصوت للمكفوفين.

بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التى تقدّمها وزارة الكهرباء لخدمة شريحة كبيرة من المواطنين فى المجتمع، ما يزيد من عملاء الشركة، وتوفير وسيلة للتواصل بين موظفى خدمة العملاء وبين ذوى الإعاقة من خلال هذه التطبيقات المتطورة، كما يجب التأكيد على أنه يجرى إطلاق تطبيقات إتاحة خدمات الكهرباء لذوى الهمم، باعتبار أنهم يمثلون مكوناً مهماً للثروة البشرية الهائلة التى يتمتّع بها الوطن.

أتاحت وزارة الكهرباء تطبيقاً خاصاً بـ«المكفوفين».. ما الخدمات التى تقدمها الشركة القابضة لخدمة هذه الفئة العريضة من المواطنين؟

- يقوم تطبيق «الكفيف» بعرض جميع الخدمات التى تقدّمها وزارة الكهرباء، والشركات التابعة لها، للمواطنين بشكل مبسّط، وشرح لكل خدمة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها، والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات والأسئلة الشائعة التى تخص كل خدمة، ويحتوى التطبيق على عناوين جميع فروع شركات الكهرباء فى مصر، ومحتوى التطبيق بالكامل مسجل بالصوت لذوى الإعاقة البصرية.

أطلقت وزارة الكهرباء تطبيق «واصل» لمساعدة ذوى الإعاقات السمعية، ماذا يقدّم هذا التطبيق من خدمات؟

- تطبيق «واصل» هو فى الأساس تطبيق رقمى، يساعد الأشخاص من ذوى الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل، فى الوصول إلى خدمات متعدّدة، عن طريق مكالمات فيديو مجانية، ‍منها خدمات الطوارئ، مثل الاتصال بالنجدة والإسعاف والمطافئ وشكاوى الكهرباء، ويوفّر خدمة الترجمة الفورية وخدمات ملء الاستمارات إلكترونياً.

هل هناك إحصائية لمستخدمى التطبيقات الذكية؟

- يمكن القول إن أعداد مستخدمى تطبيق ذوى الإعاقة السمعية تزايدت هذا العام بنسبة تصل إلى 360%، مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ عدد الذين قاموا بتحميل البرنامج 1141 مستخدماً خلال هذه الفترة، ويجب الإشارة هنا إلى سرعة الاستجابة لجميع الشكاوى الواردة إلى قطاع الكهرباء، من خلال تطبيق «واصل» لذوى الإعاقة، بإجمالى 356 شكوى منذ بداية المشروع، وتم العمل على حلها جميعاً فى أسرع وقت.

الخدمات المتطورة

تم تزويد مراكز الخدمات فى فروع الشركة القابضة والشركات التابعة بشاشات عرض كبيرة تصل إلى 43 بوصة، تعمل باللمس، مزودة ببرنامج تشغيل «ويندوز»، تم تثبيتها فى مراكز الخدمة المطورة على مستوى الجمهورية، يمكن من خلال هذه الشاشات معرفة الخدمات المقدّمة، والمستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمة، وتم مؤخراً إضافة 4 مراكز جديدة لتقديم هذه الخدمات المتطورة.