قصواء الخلالي: تهجير الفلسطينيين كان ولا يزال خطا أحمر للدولة المصرية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن المفاوض المصري أدى دورا تاريخيا وغير مسبوق في القضية الفلسطينية، موضحة أنها تفرض رؤيتها فيما يتعرض بأمنها القومي.

وتابعت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية سي بي سي، أن الدولة المصرية تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها، منوهة بأن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على رفح الفلسطينية، موضحة أن هذا تحذير مباشر وفيه استحداث نوعي في لغة الخطاب.

اتفاق هدنة

وأشارت إلى أن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وقامت بتحمل العديد من المزايدات من أجل القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن مصر تسير في خطوات حفظ أمنها القومي ومحاولة رأب صدع الفصائل الفلسطينية، وتجميع العالم على كلمة واحدة لدعم القضية، منوهة بأن خطاب الخارجية المصرية شديد الاتزان والرصانة، والدبلوماسية وتؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية، وأن تهجير الفلسطينيين كان ولا يزال خط أحمر للدولة المصرية.

تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه

واختتمت: القضية الفلسطينية هي قضية القضايا ومحتلة من عدونا الأزلي والأول والأخير، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وتضحياته في سبيل ذلك عظيمة، فهو لن يقبل بالتفريط في أرضه ومصر أيضا لن تقبل بذلك.