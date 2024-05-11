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مصطفى قمر يشعل حفل زفاف ابنة مصطفى كامل.. «فرح أولادي»

كتب:

أحمد عبدالرحمن
11:21 م | السبت 11 مايو 2024
زفاف ابنة مصطفي كامل

زفاف ابنة مصطفي كامل

يحتفل الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، بحفل زفاف ابنته، في أحد الفنادق الكبرى، بمنطقة وسط البلد.

ويقدم مصطفى قمر فقرة غنائية، وألهب حماس الجماهير، بأغنية «جت تصالحني»، مضيفا: «ده فرح أولادي ومصطفى كامل أبو الجدعنة كلها».

ووصل منذ قليل كل من محمد رجب، ومصطفى قمر، وبشرى، ومدحت صالح، وأيمن عزب، وصبري فواز، وبشرى، ونادية مصطفى، وحلمي عبد الباقي.

وكان مصطفى كامل أحتفل بعقد قرانه نجلته، قبل أيام قليلة ماضية، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور حمادة هلال، وأشرف زكي.

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