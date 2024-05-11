«الشعب الجمهوري»: مصر لن تحيا إلا بسواعد أبنائها.. والعمال هم ركيزة التنمية

نظمت الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية احتفالية كبرى بنادي التطبيقين اليوم، احتفاءً بعيد العمال وتكريم عدد من رموز القيادات العمالية والنقابية بالإسكندرية، بحضور النائب مجدي الوليلي الأمين العام للحزب بالإسكندرية والنائبة منيرة عبدالحليم الأشقر أمين عام عمال مصر، والأمناء المساعدين للحزب النائب محمد الرشيدي وأشرف فوده ومحمد الهواري وعلاء طلبة أمين العمال بالحزب ولفيف من قيادات الحزب.

وقال النائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، خلال كلمته: «إننا نحتفل سويا بهذا اليوم العظيم الذي تحتفل فيه مصر ومعظم دول العالم بعيد العمال في الأول من شهر مايو من كل عام تقديرا وتكريما لعمال مصر الأوفياء بناة الأوطان بسواعدهم المخلصة، مضيفا أن عمال مصر يحظون باستمرار برعاية واهتمام كبير من الدولة المصرية باعتبارهم من أهم ركائز البناء والتنمية والإنجاز والقوة المحركة لمسيرة التقدم والتنمية المستدامة.

كل الرسل والأنبياء كانوا يعملون بمهن مختلفة

وفي ختام كلمته حث الجميع على قيمة العمل وأن العمل عبادة والقيام به على أكمل وجه علامه من علامات الإيمان بالله، مستشهدا بأن كل الرسل والأنبياء كانوا يعملون بمهن مختلفة، كما ناشد الجميع بالاصطفاف خلف القيادة السياسية.

وأشار إلى أن مصر لن تحيا إلا بسواعد أبنائها الشرفاء وعلينا جميعا أن نتحد سويا وتتكاتف أيدينا وأن نسعى أن تكون مصر هي قبلة العالم للاستثمار والتنمية، ولن يكون ذلك إلا إذا كانت عقيدتنا أن العمل عباده ووفقنا الله دائما إلى خير العمل تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكد النائب محمد الرشيدي الأمين العام المساعد للحزب بأن الهدف من احتفالية اليوم هو احتفاء وتكريم لكل أيدي عامله في مصر، لأنهم المورد البشري الأهم والعنصر الأساسي في عملية البناء والتنمية والإنتاج، موجها التحية لكل كبار السن من العمال الذين أفنوا شبابهم بكل إخلاص وتفانٍ بسواعدهم المخلصة من أجل تقدم وازدهار ورخاء وطننا الغالي، مُطالبا بمزيد من الدعم والرعاية لشريحة العمال من أجل الارتقاء بحقوقهم وتطوير مهاراتهم وتحسين مستوى معيشتهم.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأكد الأستاذ علاء طلبة أمين العمال بالحزب أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى تحرص على تقديم أقصى ما تستطيع من دعم ورعاية للعمال، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور، وأطلقت العديد من برامج الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، وتعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، والتوسع في المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة من أجل تحسين جودة الحياة للعمال والارتقاء بمستوى معيشتهم، ولعل قرارات الرئيس في احتفالية عيد العمال منذ أيام قليله أكبر دليلا على ذلك.

وفي ختام الاحتفالية جرى تكريم عدد من القيادات العمالية والنقابية بالإسكندرية في قطاعات الضرائب والبترول والكهرباء والتصنيع، بالإضافة لتكريم فريق الكرة بنادي أصحاب الجياد لصعوده للدوري الممتاز «ب»