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«عمال مصر»: عيد القيامة المجيد رمز وحدة النسيج المصري القوي

كتب:

سهيلة هاني
12:19 م | السبت 04 مايو 2024
نائب رئيس اتحاد عمال مصر يهنئ البابا تواضروس

نائب رئيس اتحاد عمال مصر يهنئ البابا تواضروس

قدم هشام المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والمواطنين المصريين المسيحيين داخل مصر وخارجها، وفي القلب منهم عمال مصر والعرب، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد.

المحبة والوئام بين النسيج المصري الواحد

وقال المهيري في رسالة بعث بها إلى قداسة البابا جاء نصها كالتالي: «يطيب لي وبالإنابة عن عمال مصر والعرب عامة والخدمات الادارية والاجتماعية خاصة أن أتقدم لكم بأسمى معاني التهاني وبآيات التقدير بمناسبة تلك الأعياد الدينية الوطنية العظيمة التي يستقبلها المصريون والعرب وبينهم جموع الطبقة العاملة بمشاعر تمتزج بمزيد من المحبة والوئام بين النسيج المصري الواحد الذي يحمل شعار تحيا مصر دائما وأبدا». 

عيد القيامة المجيد

وأكد المهيري، أن احتفال المصريين بكافة طوائفه بعيد القيامة المجيد تعكس صورة  ثوابت عقيدة المصريين التي توارثوها على مدار الأجيال.

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بقلم سهيلة هاني