رئيس اتحاد عمال مصر يكشف ملامح قانون العمل الجديد.. إلغاء استمارة 6

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد، سوف يتضمن العديد من المميزات للعمال وأصحاب العمال، كما أنه سيعمل على إلغاء استمارة 6 سيئة السمعة التي تثير قلق كثير من الموظفين والعمال، كما أن القانون سوف يعمل على الحفاظ على حقوق العمالة، وتحقيق الأمان الوظيفي الذي يسعى إليه عمال مصر.

ملامح قانون العمل الجديد

وأضاف «جبران» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ملامح قانون العمل الجديد سيضم بجانب إلغاء استمارة 6، ضم العمال إلى التأمين الصحي الشامل، ليشمل العامل وأسرته، ليضمن التأمينات الاجتماعية والصحية للعامل وأسرته، وصرف مرتب عادل وتأمينات اجتماعية وطبية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ضمان مكافأة نهاية الخدمة، لافتا إلى توجيه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد بالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.

حقوق العمال وأصحاب الأعمال

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر أن قانون العمل الجديد سوف يضمن الأمان الوظيفي للعامل، ويحقق حقوق العمال وأصحاب الأعمال معا، مؤكدا أن الجولة المصرية تعطي اهتمامما بالغا للعمال في مختلف الفئات، وهذا ما يظهر جليا في قرارات الرئيس التي أعلن عنها خلال احتفالية عيد العمال أو قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.