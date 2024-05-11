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محمد منير يشعل أجواء حفل زفاف ابنة مصطفى كامل بأغنية «عروسة النيل»

كتب:

أحمد عبدالرحمن
11:53 م | السبت 11 مايو 2024
محمد منير

محمد منير

يحتفل حاليا الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بحفل زفاف ابنته، المقام في أحد الفنادق الكبرى، بمنطقة وسط البلد، وسط حضور العديد من نجوم الفن والمشاهير.

وحرص الكينج محمد منير على حضور حفل زفاف ابنة مصطفى كامل رغم مرضه، وقدم أغنية «عروسة النيل».

ووصل منذ قليل كل من محمد رجب، مصطفى قمر، بشرى، مدحت صالح، أيمن عزب، صبري فواز، نادية مصطفى، حلمي عبد الباقي، حميد الشاعري، حسام حسني، محمد محيي، تامر حسني، إدوارد.

وكان مصطفى كامل احتفل بعقد قران ابنته، قبل أيام قليلة ماضية، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور حمادة هلال، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.

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