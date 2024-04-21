محمد منير وأنغام وركين سعد يقدمون واجب العزاء في صلاح السعدني

يقام حاليًا عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

حضور فني كبير بعزاء صلاح السعدني

ووصل منذ قليل، إلى عزاء صلاح السعدني الكينج محمد منير، والمطربة أنغام، والفنان ركين سعد.

وكان وصل منذ قليل إلى العزاء محمد هنيدي، كريم عبد العزيز، ياسر جلال، وميرفت أمين، وزينة، وأشرف عبد الباقي، وريهام عبد الغفور، ومي عز الدين، وسيد رجب، والسيناريست تامر حبيب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد بدير ومحمد ثروت، ومجدي كامل، وزوجته مها أحمد.

وحضر العزاء، في وقت سابق، صفاء الطوخي، وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، والموسيقار هاني مهنا، وأحمد زاهر وابنته ملك زاهر، وروجينا وماجدة زكي، ولقاء سويدان، ومحمد لطفي، وفاروق فلوكس، ومحمد عبد الحافظ، وأحمد آدم، ويحيى الفخراني، ومحمود البزاوي، وكريم محمود عبد العزيز وشقيقه محمد، وفردوس عبد الحميد، وهنا الزاهد، والمخرج محمد فاضل، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والراقصة دينا، ومصطفى شعبان، وأحمد السقا، وحسن الرداد، والإعلامي محمود سعد، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، ونادية الجندي، ولطفي لبيب، وحمدي الوزير.

كما حضر أيضًا محمد إمام، وماجد المصري، وأحمد حلمي، والإعلامي إبراهيم فايق، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي، باسم سمرة إسعاد يونس، الفنان أحمد رزق، ونبيل الحلفاوي، وهنا الزاهد، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والفنان خالد زكي، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.