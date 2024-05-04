محمد منير يكشف لـ«الوطن» تطورات حالته الصحية: «هفك الجبس» قريبا

تعرض محمد منير، لوعكة صحية، منذ فترة، قبل صعوده إحدى حفلاته، إذ تعرض لكسر في ذراعه، لكنه ما زال يعاني من بعض المضاعفات حتى اليوم.

محمد منير يكشف تطورات حالته الصحية

قال محمد منير فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تحسن كثيرا، خلال الفترة الماضية، ويتابع مع الأطباء أولا بأول، ومن المقرر أن يفك «الجبس» خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يشكر جميع الجمهور، الذي حرص أن يسأل عليه طوال الوقت.

محمد منير يوجه رسالة للجمهور

كان محمد منير وجه رسالة لجمهوره في مصر والوطن العربي، بعد تعرضه لكسر في ذراعه، إذ كتب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: «قدر الله ما شاء فعل ‎كانت وفاة شقيقتي منذ عدة أيام، وكان عندي حفلة بعدها بيومين».

وأضاف: «وبفضل الله مقدرتش أتأخر عن جمهوري، منذ ساعات تعرضت لكسر في الذراع، وبرضو مقدرتش أتأخر عن تلبية نداءً وزارتي الثقافة لبلدي مصر والشقيقة السعودية وكمان حضور أصدقائي وأخواتي من الوسط الفني العربي، وزملائي من العازفين بقيادة المايسترو (وليد فايد) شكراً لدعمكم، وإلى مليون لقاء».