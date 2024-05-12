أكرم السيسي: «تديين» القضية الفلسطينية حوّل الأمر إلى أزمة عقائدية

قال الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، إن تديين القضية الفلسطينية حول الأمر إلى أزمة عقائدية، وليس الحق في الأرض المحتلة، فالمواطن الفلسطيني يقول إن هذه الأرض حقه، والمستعمر الذي أتى إليها يغتصبها، وعلى الجانب الآخر، يحولها الكيان الصهيوني إلى أمر عقائدي، من خلال الإشارة إلى أن هذا هو مكان تواجد موسى عليه السلام، وأن هذه أرض الميعاد.

الاحتلال الإسرائيلي استطاع أن يخلط الأمور ببعضها

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الاحتلال الإسرائيلي استطاع من خلال هذا النهج أن يخلط الأمور ببعضها، فالقضية الفلسطينية ليست بهذا الشكل على الإطلاق، وسرعان ما ظهر رد الفعل الفلسطيني والعربي، من خلال تديننا للقضية الفلسطينية من خلال الإسلام، وذلك هو الفخ الذي وقعنا فيه.

وتابع أن إسرائيل كيان نرجسي يرفض الشراكة ويقضي على كل من يقترب منه، ويبحث دائمًا عن دور الضحية.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي ضعيف ولا ينتصر إلا على النساء والأطفال في غزة.كشف الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، عن شهادته على أيام الدموع والدم في الأراضي الفلسطينية.

الجيش الإسرائيلي ضعيف ولا ينتصر إلا على النساء والأطفال

وأكد أن الجيش الإسرائيلي ضعيف ولا ينتصر إلا على النساء والأطفال في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل نجحت في إقناع الغرب بأنها كانت ضحيتهم من أجل ابتزازهم.

ولفت إلى أن إسرائيل طفل مدلل لا يقبل التفاهم أو التفاوض، متابعا: «لأن إسرائيل خلقت بطريقة غير طبيعة فشعر الإسرائيليين أنهم غير أسوياء ولابد أن يدافع عن نفسه، فيعرف أنه سيكون له أعداء فيقوم بالمستحيل لمواجهة الآخر وألم الآخر وتسبيب مصائب للآخر، ولا يقبل التفاهم والتفاوض، يريد ما في عقله فقط كطفل مدلل، وهذه كارثة».