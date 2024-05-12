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أكرم السيسي: الاحتلال الإسرائيلي يستطيع التلاعب باللغويات لترويج أفكاره

كتب:

محمد عزالدين
12:00 ص | الأحد 12 مايو 2024
الدكتور أكرم السيسي

الدكتور أكرم السيسي

قال الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر: «الاحتلال الإسرائيلي يستطيع التلاعب باللغويات طوال الوقت، كما يروج نصوصا معينة تنجح في إقناع الطرف الآخر، واللغويات هنا تشمل أشياء عدة، منها السينما كنوع من اللغة التي يستخدمها الكيان الصهيوني في ترويج أفكارهم».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هناك استخدام آخر للأطفال من خلال الرسوم الكاريكاتيرية والمتحركة، ليقنعهم بها منذ مراحل الصغر، حتى أنهم يستخدمون المفاهيم الجديدة السيئة للغاية بشأن أفكار المثلية وغيرها من خلال الرسوم المتحركة للأطفال».

وتابع: «كل ذلك يتم استخدامه في اللغة والبرمجة الذهنية، ويستطيع الكيان الصهيوني من خلاله أن يقنع العديد من الأشخاص بأفكاره، خاصة الذين يستهدفهم منذ الصغر».

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