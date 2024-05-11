أستاذ علوم سياسية: بقاء الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة مرتبط بالغطاء الأمريكي له

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر بذلت جهدًا جبارًا في محاولة لوقف الحرب في غزة، من خلال إطلاق المبادرة المصرية ورعاية المفاوضات، ولكن دولة الاحتلال لا تُريد نهاية لهذه الحرب لأن انتهائها يُؤدي إلى محاسبة حكومة نتنياهو.

تغير الموقف الأمريكي

وأضاف «كمال»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن أحد أهم التغيرات التي حدثت في الأيام الأخيرة هو تغير الموقف الأمريكي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت شريكة لمصر في المبادرة المقترحة لوقف إطلاق النار، ولكن رفض الاحتلال لهذه المبادرة أحرج الرئيس الأمريكي، وهذا ما أدى لقيام الولايات المتحدة بوقف بعض القنابل التي تُستخدم في التجمعات السكنية في قطاع غزة.

لا بد من غطاء أمريكي للاحتلال

وأضاف أن هناك تحولاً كبيرًا في الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حرب غزة أثبتت أن بقاء دولة الاحتلال في المنطقة لا يمكن أن يحدث دون غطاء أمريكي سواء سياسية أو دبلوماسي أو عسكري.