عضو المكتب السياسي لـ«حماس»: الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق إنجازات على أرض غزة

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنه لا صحة لما يتحدث عنه دائما جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تحقيق إنجازات على الأرض، وهذا معهود منهم منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر المنقضي.

وأضاف «بدران»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»: «جيش الاحتلال المجرم النازي، قاتل الأطفال المدنيين ليل ونهار، يمارس طول الوقت الكذب والتضليل، وهذا ليس جديدا، بل يسمع منذ اليوم الأول للحرب، وحديثهم عن تحقيق انتصارات عسكرية وهمي».

وواصل: «نتحدث عن قتال مباشر بيننا كفلسطينيين كرجال مقاومة، وجيش الاحتلال، ولا يوجد تكافؤ قوى، فالاحتلال يملك قدرات كبيرة، ومدعوم ومعروف ومدعم من الولايات المتحدة بكل الأسلحة، لكن واجبنا الدفاع عن أهلنا وشعبنا، بما لدينا من كافة أسلحة وإمكانات، والحديث عن إنجازات جيش الاحتلال متكرر دائما، ولا وجود له، والإنجاز الحقيقي الذي يحققه، هو قتل المدنيين من النساء والأطفال».